Recordopbrengst voor Spider-Man: Brand New Day in Noord-Amerika

Spider-Man: Brand New Day blijft records breken. De nieuwste Spider-Manfilm heeft op de Noord-Amerikaanse markt inmiddels 936 miljoen dollar opgeleverd en onttroont daarmee Star Wars: The Force Awakens uit 2015 als film met de hoogste opbrengst ooit in de Verenigde Staten en Canada.

Ook wereldwijd doet Spider-Man: Brand New Day het nog steeds goed. De film is goed voor een opbrengst van 2,45 miljard dollar en staat momenteel op de derde plek van films met de hoogste opbrengsten aller tijden, achter Avatar en Avengers: Endgame. Die laatste film keert deze maand tijdelijk terug in de bioscoop.