Robert Pattinson kwam er zondag pas achter dat hij de rol van James Bond te pakken heeft. Dat schrijft The Hollywood Reporter op basis van bronnen. Regisseur Denis Villeneuve zou Pattinson zondagochtend gebeld hebben, terwijl producent Amy Pascal de andere kandidaten op de hoogte bracht.

Binnen een dag wist de hele wereld dat Pattinson de opvolger is van Daniel Craig als 007. Inmiddels is ook duidelijk wat de acteur zelf aan het doen was toen het grote nieuws naar buiten kwam; hij zat bij een vertoning van de film Werwulf. Dat heeft regisseur Robert Eggers, een goed contact van Pattinson en regisseur van Werwulf, bekend voor de camera van IGN.

Pattinson noemde de casting maandag "een droom die uitkomt". De afgelopen weken werden de namen van Jack Lowden, Callum Turner en Josh O'Connor genoemd als mogelijke kandidaten voor de rol. Pattinson werd begin deze maand pas genoemd als kanshebber.