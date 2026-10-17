Regisseur Steven de Jong: Spanjer had lach aan zijn kont hangen

Filmmaker Steven de Jong is zaterdagochtend "flink geschrokken" van het overlijden van acteur en schrijver Maarten Spanjer. Dat vertelt de filmmaker in een gesprek met het ANP. De acteur speelde in De Schippers van de Kameleon (2003) de rol van Gerben Zonderland.

"Hij had de lach aan zijn kont hangen", vertelt hij over Spanjer. "Hij had iets grappigs en iets natuurlijks, wat mij heel erg aansprak." De regisseur was destijds zo onder de indruk van Spanjer dat hij hem direct de rol aanbood. "Hij heeft ook geen screentest gedaan. Dat vond hij zelf erg leuk, dat had hij nog nooit eerder meegemaakt", vertelt De Jong over het vertrouwen dat hij de acteur daarmee gaf. "Ik zei tegen hem: joh, ik weet toch wat je kan. Ik ken je films, ik weet wat je doet."

Toch was de keuze voor Spanjer volgens De Jong niet vanzelfsprekend. Hij speelde een boerenknecht, terwijl Spanjer zelf uit Amsterdam kwam. "Een groter contrast kan je niet bedenken", vervolgt De Jong. "Er werd wel soms lacherig over hem gedaan, maar hoe hij acteerde sprak mij enorm aan", zegt de regisseur. "We zullen hem missen."

Spanjer overleed zaterdag op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De acteur en schrijver was onder meer bekend van het televisieprogramma Taxi en de speelfilm Spetters. Daarnaast bracht hij meerdere boeken uit, waaronder Eigen schuld, Moedeloos voorwaarts, Maarten maakt vrienden en Geluk is een herinnering.