Peter Faber was "altijd in een goed humeur, hij had een enorme levenslust en hij had totaal geen ego". Dat vertelt regisseur Ena Sendijarević die de overleden acteur in 2023 in zijn laatste grote speelfilm Sweet Dreams regisseerde. Hij speelde een pastor in Nederlands-Indië rond de vorige eeuwwisseling.

"Ik wilde hem heel graag hebben omdat hij een halve eeuw daarvoor ook de hoofdrol had gespeeld in Max Havelaar, die ook over dat thema gaat", vertelt Sendijarević. "Hij was meteen enthousiast en vond het geweldig dat we daadwerkelijk aan de andere kant van de wereld in de Indische Oceaan filmden. Hij vond het heerlijk om het avontuur aan te gaan. En het voelde voor ons heel bijzonder om een legende van zijn kaliber op de set te hebben."

De regisseur had verwacht dat een acteur met de staat van dienst als Faber zich ook als zodanig zou gedragen. "Maar er hing altijd een open, positieve energie om hem heen", vertelt ze. "Hij genoot vooral van de draaiperiode. Ook van de momenten dat hij niet op de set stond."

Sendijarević ziet de acteur nog voor zich, terwijl hij zich met een glaasje wijn elke middag op het lokale terras installeerde. "Hij maakte altijd direct contact met andere mensen. Niet alleen op de set, maar daarbuiten. Hij was ook altijd nieuwsgierig naar de verhalen die anderen te vertellen hadden."