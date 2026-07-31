Regisseur Tom Six maakt film over multiple sclerosis

De Nederlandse regisseur Tom Six heeft een film gemaakt over zijn leven met multiple sclerosis. Volgens vakblad Variety verschijnt de film, The End of Tom Six, op 15 augustus op YouTube.

Six meldt in een verklaring aan Variety dat hij al veertien jaar met MS leeft. Nadat zijn vorige film, The Onania Club, niet werd uitgebracht, zou de ziekte volgens de regisseur zijn verergerd. Six zou zes jaar lang "in totale isolatie" hebben geleefd in zijn huis in Amsterdam "met niets te verliezen en gedreven door de obsessie om nog één keer iets te creëren." Dit leverde de documentaire The End of Tom Six op.

Volgens Variety zou dit de laatste film zijn die Six maakt. Zijn producent, Ilona Six, was vrijdag vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

Six trok internationaal de aandacht met zijn Human Centipede-trilogie, over een gestoorde Duitser die een menselijke duizendpoot maakt met een gedeeld darmkanaal. Hij ontvoert toeristen en naait ze met mond en anus aan elkaar vast. De film werd in diverse landen verboden. Verder maakte Six de komedie I Love Dries, over een echtpaar dat Dries Roelvink ontvoert om hem te dwingen zaad voor hun kind af te staan.