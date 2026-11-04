De rol van advocaat Alex Sterkenburg in de nieuwe serie Pro Deo kwam voor Tjitske Reidinga (54) op het juiste moment. De afgelopen jaren zat Reidinga emotioneel en creatief in de put, vertelt ze in een interview in de Nouveau. "Ik ben mijn beide ouders verloren en was het leven aan het doorploegen, in kutperiodes", aldus Reidinga. "Mijn creativiteit was helemaal weg, joh. In spelen was ik niet geïnteresseerd. Ik voelde niet veel meer bij mijn werk."

Pro Deo verschilt volgens de actrice erg van de serie Gooische Vrouwen, waarin ze sinds 2005 de rol van Claire van Kampen speelt. "De teksten kwamen uit mijn tenen", vertelt Reidinga over haar werk in Pro Deo. "We zorgen gewoon niet zo goed voor elkaar. Om in een productie te spelen waarin mensen toch proberen te zorgen voor anderen, ook al is het vechten tegen de bierkaai, alleen het spelen al, terwijl ik wezenlijk niets bijdraag, voelde goed."

"Ik vond het bevrijdend dat het niet grappig of entertaining hoefde te zijn, bevrijdend dat ik geen make-up kreeg en mijn uitgroei kon laten groeien, omdat het geen reet uitmaakte hoe ik eruitzag", vervolgt ze. "De jaren hiervoor is er zo ontzettend veel mislukt en verkeerd gegaan. Ik was een vrouw wiens acteerwerk wel lekker viel, maar die ouder werd en niet meer wist waar ze nou bij paste. Fijn dat het nu weer aan het stromen is."

Pro Deo is vanaf woensdag te zien. Naast Reidinga spelen onder meer Edwin Jonker, Anne Malherbe en Ramsey Nasr in de serie.