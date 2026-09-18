René Froger annuleert jubileumshow om gezondheid

De jubileumshow Show of the Year 2026 van René Froger in Rotterdam Ahoy gaat in december niet door. Dat maakte de zanger bekend, na de eerdere aankondiging dat bij hem de auto-immuunziekte myositis is vastgesteld. Bij die ziekte valt het afweersysteem de spieren aan.

De show op 18 december zou plaatsvinden ter gelegenheid van de 65e verjaardag van Froger. "Op 18 december wilde ik alles uit de kast halen in Rotterdam Ahoy," aldus de zanger in een persbericht. "Samen met het publiek terug naar de grote shows, de muziek en alle herinneringen die we in de afgelopen jaren met elkaar hebben gemaakt. Een bijzondere avond om terug te kijken op 65 jaar René Froger, op een plek die voor mij ontzettend veel betekent. Wat had ik daar graag gestaan."

Het doet de artiest "ontzettend veel pijn" om de show te moeten annuleren. "Maar ik merk dat mijn lichaam op dit moment niet kan brengen wat voor zo'n grote show nodig is. Ik wil het publiek alleen het allerbeste geven."

Of de zanger van de partij is bij Toppers in Concert volgend jaar mei, is nog niet duidelijk. "Dat is iets waar ik graag naartoe wil werken. Maar myositis laat zich niet plannen. Mijn herstel en mijn gezondheid bepalen uiteindelijk wat er mogelijk is. Welke vorm mijn bijdrage ook krijgt: ik blijf altijd onderdeel van de Toppers", aldus Froger, die als ambassadeur en medeproducent betrokken blijft.