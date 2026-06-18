René Froger en Trijntje Oosterhuis onthullen iconen bij ArenA

René Froger en Trijntje Oosterhuis waren donderdag aanwezig bij de onthulling van meerdere kunstwerken bij de Johan Cruijff ArenA. Portretten van beide zangers zijn vanaf donderdag in Amsterdam te zien, net als 25 andere iconen. Ook Rachel Hazes was er voor de onthulling van het portret van André Hazes.

Oud-voetballers Sjaak Swart en Daphne Koster waren aanwezig om hun eigen portretten als een van de eersten te bewonderen. Het kunstwerk is ontwikkeld door kunstenaars Floor Wesseling en Virgil Sana ter ere van 750 jaar Amsterdam.

Andere kunstwerken portretteren onder meer Johan Cruijff, Anne Frank, Annie M.G. Schmidt, Eberhard van der Laan, Louis van Gaal, Tina Turner, Harry Styles, Aletta Jacobs en Ramses Shaffy.