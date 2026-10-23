René Froger kan lichaam niet vertrouwen vanwege auto-immuunziekte

René Froger zegt door zijn auto-immuunziekte zijn eigen lichaam niet meer te kunnen vertrouwen. Dat vertelde de 65-jarige zanger vrijdagavond in de talkshow Renze op RTL. Samen met zijn vrouw Natasja Froger sprak hij onder meer over hoe het nu met hem gaat.

"Op zich gaat het wel goed, het is alleen van dag tot dag", vertelde hij. Een ziekte als polymyositis, waarbij spieren ontstoken raken, laat zich volgens hem "niet leiden", maar neemt de overhand. Hij heeft daardoor goede en slechtere dagen. "Het ene moment kan ik gewoon zingen en het andere moment ben ik schor. Dat heeft gewoon tijd nodig." Hij weet naar eigen zeggen niet altijd wat hij van zijn lichaam kan verwachten. "Het is eigenlijk gewoon leven met de dag."

In de aankomende documentaire René Froger: I Am a Singer, waarvan in de uitzending een fragment werd getoond, is te zien hoe de zanger omgaat met zijn auto-immuunziekte. Natasja vertelt dat haar man op een gegeven moment hulp nodig had bij het wassen en aankleden. Ze noemt het in de uitzending "beangstigend" om hem zo te zien.

Optredens

"We hebben het heel erg voor ons gehouden", vertelt ze over de beginfase van Frogers ziekte. Deels omdat er in Nederland ook veel andere mensen ziek zijn. Toch voelde de zanger zich vanwege zijn aankomende optredens ook verantwoordelijk tegenover zijn fans. "Ik wilde gewoon de mensen vertellen: mijn stem is normaal gesproken oké, maar mijn lijf laat me in de steek."

Froger maakte in september bekend zijn werkzaamheden neer te leggen vanwege zijn gezondheidsproblemen. Bij de zanger is de auto-immuunziekte myositis vastgesteld, waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. Hij ervaart al twee jaar klachten en volgt meerdere behandeltrajecten.