René Froger viert 65e verjaardag met Show of the Year in Ahoy

René Froger geeft eind dit jaar een show in Rotterdam Ahoy ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag. Show of the Year 2026 is op 18 december te zien. Tijdens het optreden komen meerdere speciale gasten langs.

In 2001 en 2002 gaf Froger ook concerten getiteld Show of the Year. Tijdens de aankomende show voert Froger onder meer zijn grootste hits op.

Froger vierde in november 2025 zijn 65e verjaardag. Dit najaar brengt hij ook een album uit met duetten met verschillende Nederlandse artiesten, onder wie Waylon.