Rens Kroes bevestigt zwangerschap van tweede kind

Rens Kroes is in verwachting van haar tweede kind. De 38-jarige schrijfster en ondernemer bevestigt haar zwangerschap maandag met een foto van haar zwangere buik op Instagram, nadat daar de afgelopen tijd al over werd gespeculeerd.

Bij de foto schrijft Kroes onder meer dat zij "stormen heeft doorstaan", haar kracht heeft gevonden en zich nu "overgeeft aan de stroom". "Vol. Sterk. Beschermd", luidt een deel van de tekst.

Het wordt het tweede kind voor Kroes en haar man Sid. Hij zit een gevangenisstraf van 4,5 jaar uit, nadat hij werd veroordeeld voor de verkrachting van een vrouw in 2016. De Hoge Raad verwierp vorig jaar zijn cassatieberoep, waarmee de veroordeling onherroepelijk werd.