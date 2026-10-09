Rian Gerritsen en William Spaaij in Flodder de Musical

Rian Gerritsen en William Spaaij spelen de hoofdrollen van Ma en Johnnie Flodder in Flodder de Musical. Zoon en dochter Kees Flodder worden gespeeld door Koen van der Molen en Shanna Slaap. Dat is vrijdag bekendgemaakt in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, waar de nieuwe voorstelling vanaf september 2027 te zien zal zijn.

De musical is gebaseerd op het verhaal van de eerste Flodder-film van Dick Maas uit 1986. In deze Nederlandse komedieklassieker verhuist het asociale gezin Flodder naar de chique wijk Zonnedael, waar zij bepaald niet met open armen ontvangen worden.

De nieuwe grootschalige musical wordt geproduceerd door Studio 100 en Lommerde Producties in samenwerking met Dick Maas, filmregisseur en bedenker van Flodder. De voorstelling wordt de opvolger van de musical 40-45, die nog tot juni 2027 in de Midden Nederland Hallen te zien is.

De castleden presenteerden zich vrijdag 'in karakter' in de theaterzaal aan pers en genodigden. Het viertal kwam aanrijden in de iconische roze Cadillac, zoals die ook in de film te zien was. Gerritsen, bekend van onder meer de tv-serie De Luizenmoeder, had voor de gelegenheid ook een dikke sigaar in haar mondhoek.