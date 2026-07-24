Rick and Morty-spin-off over president Curtis krijgt vervolg

President Curtis, een spin-off van de animatieserie Rick and Morty, krijgt nog voor de release van het eerste seizoen een vervolg. Acteur Keith David, die de stem inspreekt van de fictieve president, maakte dat vrijdag bekend tijdens Comic-Con in San Diego.

De makers zijn al bezig met de productie voor een tweede reeks. Naast David keren ook Stephanie Beatriz en Jim Rash terug in stemrollen.

President Curtis is al sinds het tweede seizoen een terugkerend personage in Rick and Morty, over de avonturen van een gekke maar briljante wetenschapper en zijn kleinzoon. Die serie is in Nederland via HBO Max te volgen.