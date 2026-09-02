Ridley Scott houdt acteur Paul Mescal niet verantwoordelijk voor tegenvallende opbrengsten van de film Gladiator II, waar Mescal de hoofdrol in speelt. Een woordvoerder van Scott zegt tegen Entertainment Weekly dat geruchten over een vermeende ruzie tussen de twee "pure kletskoek" zijn.

De geruchten werden aangewakkerd toen bekend werd dat acteur Jacob Elordi het personage van Paul Mescal zou vervangen in de nieuwe film van Scott, The Dog Stars. Maar volgens de woordvoerder van Scott had die beslissing niets te maken met persoonlijke verhoudingen. "De geruchten kloppen niet. Ridley is dol op Paul en keek ernaar uit om weer met hem samen te werken aan Dog Stars, zeker na de fijne samenwerking bij Gladiator II", laat de woordvoerder weten.

Bovendien zorgde een te drukke agenda van Mescal ervoor dat hij uiteindelijk niet meer kon deelnemen aan het project. "Helaas verhinderden de repetities voor een andere film dat Paul uiteindelijk in Ridley's film kon meespelen." De woordvoerder voegde eraan toe: "Hoewel het jammer was om Paul te moeten missen, was hij dolblij met de kans om met Jacob te werken, die het fantastisch heeft gedaan in de rol."

De film Gladiator II (2024) bracht wereldwijd in totaal ruim 462 miljoen dollar op aan kaartverkoop. Naar verluidt zou het langverwachte vervolg op de hitfilm uit 2000 met Russell Crowe in de hoofdrol meer dan 300 miljoen dollar hebben gekost om te produceren.