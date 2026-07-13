Rihanna heeft zondag na drie jaar weer opgetreden. De 38-jarige zangeres verraste het publiek tijdens een concert van Jay-Z in het Yankee Stadium in New York, waar ze de nummers Run This Town en B*** Better Have My Money zong. De laatste keer dat de zangeres op het podium stond, was tijdens de halftime-show van de Super Bowl in 2023.

"Jullie weten dat ik een beetje roestig ben, toch? Het is een tijdje geleden", zei Rihanna tegen het publiek. Haar partner, artiest A$AP Rocky, was samen met hun dochtertje Rocki in de zaal aanwezig om Rihanna te supporten.

Het optreden van Jay-Z begon pas na een vertraging van circa vier uur, nadat volgens Amerikaanse media een grote groep mensen zonder controle het stadion probeerde binnen te komen. Jay-Z maakte het goed met een heel leger artiesten dat naast hem op het podium stond. Zo waren Usher, The Dream, Jay-Z's vrouw Beyoncé, Pharrell, Swizz Beatz en Teyana Taylor van de partij.