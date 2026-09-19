Ringo Starr denkt dat The Beatles weer bij elkaar waren gekomen

Als alle leden van The Beatles nu nog hadden geleefd, zouden ze weer bij elkaar zijn gekomen om nieuwe muziek te maken. Dat stelt Ringo Starr, die zijn collega Paul McCartney nog regelmatig spreekt, in een interview met Page Six.

"Als we allemaal nog in leven waren geweest, denk ik dat we op een gegeven moment - ergens nadat John ons verliet - wel weer bij elkaar zouden zijn gekomen," denkt de 86-jarige drummer. The Beatles gingen in 1970 uit elkaar om ieder hun eigen weg te gaan. John Lennon werd in 1980 op 40-jarige leeftijd voor zijn woning in New York doodgeschoten door een fan en George Harrison stierf in 2001 op 58-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Starr zegt dat hij "de vriendschap, het samenzijn en de steun voor elkaar" het meeste mist van zijn tijd bij de Britse band. "Ik ben enig kind, maar ik had drie broers", zegt hij over zijn collega's. "Ik vond het geweldig. En muzikaal gezien knalde het, en nu nog steeds."

De drummer onderhoudt nog steeds goed contact met McCartney, zo zegt hij. "Een paar keer per maand", antwoordt hij op de vraag hoe vaak ze elkaar zien. "Dan gaan we samen eten of gewoon bij elkaar zitten."