Ringo Starr heeft op zijn 86e verjaardag een eredoctoraat in de muziek gekregen van de Universiteit van Liverpool. De drummer, die beroemd werd als lid van The Beatles, kreeg de prestigieuze onderscheiding tijdens een besloten ceremonie die plaatsvond voor zijn jaarlijkse verjaardagsfeest in Los Angeles.

"Ik wil de Universiteit van Liverpool bedanken voor dit eredoctoraat en voor het feit dat ze helemaal naar Los Angeles zijn gekomen om het uit te reiken. Ik voel me zeer vereerd", zei de drummer in een reactie. "Zoals iedereen weet, ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden. De laatste tijd denk ik veel terug aan mijn leven - en aan het moment waarop ik besloot om fulltime drummer te worden. Mijn familie raadde het me af. En ze hadden gelijk kunnen hebben! Maar dat hadden ze niet - het is allemaal goed gekomen."

Starr is niet de enige die dit jaar een eredoctoraat van de universiteit ontvangt. Onder anderen songwriter en muziekproducent Jon Shave, politieleider Andy Marsh en zakenman Peter Moore worden onderscheiden.