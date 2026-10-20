Rita Wilson hoopt op rol in vervolg HBO-serie Girls

Rita Wilson ziet een terugkeer in de HBO-serie Girls wel zitten. Dat vertelt de 69-jarige actrice, die de rol van Evie Michaels speelde, in een interview met People. Eerder werd bekend dat de populaire serie een vervolg krijgt met vijf nieuwe afleveringen.

Lena Dunham heeft de serie bedacht en speelt de hoofdrol. Volgens Wilson is Dunham "een van de getalenteerdste mensen" met wie ze "ooit heeft gewerkt". Ook is ze "superenthousiast" dat de serie een vervolg krijgt. "Ik zou me voor Dunham in alle bochten wringen", aldus de actrice.

Girls liep van 2012 tot 2017 en won twee Emmy Awards. Ook Allison Williams, Jemima Kirke, Zosia Mamet en Andrew Rannells speelden in de serie.