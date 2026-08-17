Rob Janssen keert in najaar terug met Prijzenjacht

Rob Janssen keert vanaf oktober weer terug als presentator van Prijzenjacht. Het tweede seizoen van de gameshow is vanaf 5 oktober weer dagelijks om 19.00 uur te zien op SBS6, maakte Janssen maandagavond bekend in Shownieuws.

In Prijzenjacht nemen duo's het tegen elkaar op in een reeks spellen. Deelnemers moeten de prijs raden van uiteenlopende producten. "Prijzenjacht is zo'n spel waarvan iedereen thuis denkt: kom maar op, dit kan ik. En juist dat vind ik er zo leuk aan", aldus Janssen in een verklaring. "Ik heb ontzettend veel zin om weer met een nieuwe groep kandidaten in de studio te staan en hoop dat duo's uit het hele land gezellig een dagje naar Hilversum komen!" Er wordt nog gezocht naar kandidaten voor het programma.

Janssen presenteerde sinds vorig jaar september de dagelijkse spelshow, maar begin dit jaar werd Prijzenjacht uit de programmering gehaald.