Rob Schneider, Clue-collega's en The Muppets herdenken Tim Curry

Acteur en komiek Rob Schneider is een van de vele prominenten die woensdag stilstaat bij het overlijden van collega Tim Curry. De Brit stierf dinsdagavond op 80-jarige leeftijd in zijn woning in Los Angeles. Curry speelde in tientallen films en series.

"De geweldige en prachtige Tim Curry heeft zijn laatste buiging gemaakt. Ik heb nog nooit een andere acteur gekend die meer kon zeggen met een veelbetekenende grijns of een opgetrokken wenkbrauw dan de voortreffelijke Tim Curry", schrijft Schneider bij een foto van Curry uit de film Home Alone 2: Lost in New York, waarin zij samen speelden.

Schneider deelt dat hij Curry ooit een scène op zeven verschillende manieren zag spelen, waarna de acteur zei dat hij de regisseur zo de keuze gaf om de beste versie eruit te pikken. "Dat veranderde alles voor mij", schrijft Schneider. "Tim was een aardige en genereuze medespeler. Ik vond het geweldig om samen met hem in beeld te zijn. Tim was een echte 'triple threat': hij kon dansen, zingen (hij had in de jaren 70 een rockhit met I like to Rock!) en natuurlijk fantastisch acteren."

Ere-Muppet

Curry's collega's uit de film Clue uit 1985 herinneren de acteur onder meer om zijn grappen. "Mijn laatste gesprek met Tim Curry ging over het leven, de liefde en lachen", schrijft Michael McKean op X. Actrice Lesley Ann Warren noemt Curry een "briljante, hilarische, hysterisch grappige kunstenaar bij uitstek" die ons heeft verlaten. "Wat een ongelooflijk genot om een filmset met hem te hebben gedeeld en samen te werken met zo'n meesterlijk talent. Ik aanbad hem."

Ook het account van The Muppets, waarmee Curry in 1996 te zien was in de film Muppet Treasure Island, herdenkt de overleden acteur. "Weinig mensen hebben de titel van ere-Muppet meer verdiend dan de legendarische Tim Curry", staat op Instagram bij een reeks foto's van de Brit. Hij speelde in de film de rol van piraat Long John Silver. "Als acteur was hij ongeëvenaard: grappig, charmant, ontwapenend en zeer grappig. We zullen het altijd als een van onze grootste schatten beschouwen dat we deel hebben mogen uitmaken van de bemanning van Long John Silver. Bedankt voor alles, Tim."