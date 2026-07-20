Robbie Williams: mysterieus wit object was gewoon pepermuntje

Robbie Williams heeft maandag opheldering gegeven over wat er zondagavond live op de Duitse televisie uit zijn mond viel. In een video op Instagram deelt de Brit dat het om het restant van een pepermuntje ging.

"Ik wil mijn excuses aanbieden voor het object dat gisteren uit mijn mond op de microfoon viel. Dat was zeer onprofessioneel en mensen maken zich zorgen over mij...", zegt Williams op serieuze toon in de video die hij vanuit zijn bed heeft opgenomen. "Maar dat is oké, want ik heb er nog een paar meer", eindigt hij lachend terwijl hij zijn tong uitsteekt, waarop twee witte ronde pepermuntjes te zien zijn.

Williams was zondagavond te gast bij het Duitse Magenta Sport om te praten over de WK-finale, toen er opeens een klein wit object uit zijn mond op de roze microfoon viel. De zanger haalde het weg en plakte het enkele seconden later per ongeluk op zijn voorhoofd, waar het de rest van het gesprek bleef zitten. Online barstte vervolgens de discussie los over wat het was. Sommige mensen beweerden dat het om cocaïne ging.

Williams trad zondag voor de finale tussen Spanje en Argentinië (1-0) op in het New York New Jersey Stadium.