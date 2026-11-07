Robert Pattinson en Nicholas Hoult lijken last minute te zijn toegevoegd aan het lijstje van potentiële nieuwe James Bond-acteurs. Volgens Amerikaanse media, waaronder Deadline en The Hollywood Reporter, hebben de Britten auditie gedaan voor de rol van 007.

De audities zouden eind oktober hebben plaatsgevonden. Filmstudio Amazon wilde niet reageren op vragen van de media over de toevoeging van de acteurs aan het lijstje namen dat al circuleerde. Eerder werden Jack Lowden, Josh O'Connor en Callum Turner al genoemd als mogelijke opvolger van Daniel Craig, die na de film No Time To Die in 2021 stopte met de rol van James Bond.

Het is niet duidelijk wanneer de nieuwe 007 precies bekendgemaakt wordt. Er wordt gesuggereerd dat de nieuwe Bond deze maand wordt gepresenteerd, mogelijk voor Thanksgiving op de vierde donderdag van november.