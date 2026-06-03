De Britse acteur Robert Pattinson is niet blij met de opmerkingen die hij kreeg over zijn lichaam na de film The Batman (2022). Volgens de acteur zeiden veel mensen dat hij niet had getraind voor de rol, vertelt hij in een interview met mannenblad GQ. "Ik trainde iedere fucking dag", aldus Pattinson. "Zelfs daarna zie ik er nog steeds uit alsof ik niet heb gesport."

Volgens Pattinson waren mensen kritisch, omdat hij in een eerder interview had gezegd dat hij sporten niet cool vindt. "Ik zei dat gewoon maar in een interview. Ik probeerde cool te klinken."

Voor het aankomende vervolg op The Batman heeft Pattinson een fitnessruimte in zijn huis geïnstalleerd. Volgens Pattinson heeft een stuntman hem verteld dat er veel nachtdiensten zijn gepland. "Ik zei: 'Pardon? Niemand heeft me een rooster gestuurd", aldus de acteur.

The Batman: Part II komt uit in oktober 2027. Naast Pattinson spelen onder anderen Jeffrey Wright, Andy Serkis en Scarlett Johansson in de film.