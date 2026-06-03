Robert van Hemert geeft volgend jaar de grootste soloshow uit zijn carrière. De 33-jarige zanger staat op 23 april 2027 in de AFAS Live in Amsterdam, zo maakt zijn management woensdag bekend.

De zanger uit Leiden noemt het onwerkelijk dat hij straks met zijn eigen show, Daar Moët Je Heen, in de Amsterdamse concerthal staat. "We gaan er een avond van maken die niemand snel vergeet", laat hij weten in een verklaring. De kaartverkoop gaat vrijdag van start. Diezelfde dag verschijnt ook zijn nieuwe single Zandloopster.

Van Hemert scoorde de afgelopen jaren hits als Zoet, zout, zuur, Mona Lisa en het duet Moët Dat Nou met rapper Donnie.