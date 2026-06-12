Robert van Hemert heeft met zijn nieuwe single Zandloopster zijn volgende hit te pakken. De Nederlandse volkszanger is deze week op 4 de hoogste nieuwkomer in de Single Top 100 en troeft daarmee de nieuwste release van Taylor Swift af. Zij moet het met haar Toy Story 5-soundtrack I Knew It, I Knew You met een debuut op 9 doen, meldt samensteller GfK.

De 33-jarige Van Hemert is toe aan zijn vierde top 10-hit in twee jaar tijd. Zijn doorbraak Zoet, Zout, Zuur kwam in de zomer van 2024 tot 4, terwijl Mona Lisa een jaar later tot 7 reikte. Momenteel staat hij ook nog met Donnie in de top 5 met het feestnummer Moët Dat Nou, dat vorige maand nog op 2 belandde.

Swift staat voor de achtste keer in de top 10 van de Single Top 100. I Knew It, I Knew You is na The Fate of Ophelia, Opalite en Elizabeth Taylor haar vierde op rij.

De nummer 1-positie is voor de tweede week op rij in handen van Idaly, Ronnie Flex en Frenna. Hun single POPULAIR heeft een ruime voorsprong op Cheerio van Justen de Wildt.

Single Top 100 week 24

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

2. (2) Justen de Wildt - Cheerio

3. (10) Mauvais djo - Pilé

4. (-) Robert van Hemert - Zandloopster

5. (3) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

6. (11) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

7. (4) Kevin feat. Roxy Dekker - Jij Hebt Mij

8. (9) Michael Jackson - Billie Jean

9. (-) Taylor Swift - I Knew It, I Knew You

10. (5) Noano & Lil Kleine - Ewa Safi