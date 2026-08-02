De Amerikaanse band Modest Mouse neemt gitarist Simon O'Connor niet mee op de aankomende tour. De rockband maakte via sociale media bekend dat O'Connor wordt vervangen door Seth Jabour van de band Les Savy Fav.

Het nieuws volgt op mediaberichten dat O'Connor ongepaste berichten had gestuurd naar een minderjarige. Hij werd ervan beschuldigd onder meer via privéberichten op Instagram commentaar te hebben gegeven op bikinifoto's. O'Connor bood later zijn excuses aan en beweerde dat hij dacht dat hij te maken had met iemand die hem herhaaldelijk via nepaccounts had lastiggevallen. Ook zei hij zich "ondubbelzinnig uit te spreken" tegen seksueel gedrag jegens minderjarigen.

Modest Mouse geeft geen expliciete uitleg voor het besluit om O'Connor niet mee te nemen op de tour. Ook is niet bekend of zijn afwezigheid permanent is. O'Connor was al sinds 2021 gitarist van de band, die vooral bekend is in de Verenigde Staten.