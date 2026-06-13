Zanger Rod Stewart heeft vrijdag op het laatste moment een optreden in Chula Vista in de Amerikaanse staat Californië moeten afzeggen. Volgens Stewart kreeg hij van zijn arts het dringende advies niet op te treden vanwege een acute infectie van de bovenste luchtwegen, die heeft geleid tot keelontsteking.

De 81-jarige artiest liet via Instagram weten dat hij zich lichamelijk beter voelt na behandeling, maar dat zijn stem onvoldoende hersteld is. "Ik heb alles gedaan wat ik kon om de show vanavond door te laten gaan, maar helaas was dat niet mogelijk", schreef Stewart. Hij bood zijn excuses aan zijn fans aan en zei zijn uiterste best te doen om het concert op een later moment in te halen.

Op beelden die Stewart deelde, is te zien dat het podium achter hem al wordt afgebroken terwijl hij zijn boodschap inspreekt.