Rod Stewart voelt zich onwel tijdens concert in Utah

Rod Stewart heeft tijdens een concert in de Amerikaanse staat Utah zijn optreden kort moeten onderbreken nadat hij zich onwel voelde op het podium. De 81-jarige zanger kreeg achter de schermen zuurstof toegediend voordat hij terugkeerde naar het podium, zo is te zien op beelden gedeeld door TMZ.

Stewart vertelde het publiek volgens TMZ later dat hij bijna was flauwgevallen. Hij maakte het optreden vervolgens zittend op een stoel af.

Stewart kampt al langer met gezondheidsproblemen waardoor hij vaker optredens moet uitstellen of annuleren.