Roel van Velzen kan overlijden Ben Saunders 'nauwelijks bevatten'

Roel van Velzen noemt het overlijden van Ben Saunders "ongelofelijk". De zanger heeft op Instagram gereageerd op het overlijden van de eerste winnaar van The Voice of Holland, die destijds door Van Velzen gecoacht werd. "Ik kan nauwelijks bevatten dat Ben er echt niet meer is", schrijft hij woensdagochtend.

"Wat een verlies voor zijn familie en vrienden maar ook zeker voor het Nederlandse muzieklandschap", gaat de zanger verder. "Ons gezamenlijke avontuur van de allereerste The Voice is een van de meest dierbare hoofdstukken van mijn leven." Saunders liet een grote indruk achter door zijn auditie in het eerste seizoen van The Voice of Holland. Hij overtuigde de coaches met Use Somebody van Kings of Leon en won het seizoen met Van Velzen als coach aan zijn zijde.

Van Velzen en Saunders hadden de laatste jaren weinig contact, toch hoort de oud-coach in zijn hoofd nog vaak "zijn onmiskenbare krachtige stem. Met daarin oprecht doorleefde soul die iedereen die luisterde vanaf de eerste zin raakte." Hij benoemt ook de tekst uit het nummer van Saunders' auditie: "I've been roaming around...". "Rust zacht lieve Ben", sluit Van Velzen zijn bericht af.