Roeland Fernhout noemt zichzelf queer

Roeland Fernhout omschrijft zichzelf als queer. Dat vertelt de 54-jarige acteur in LINDA. "Ik vind het vreselijk om stempels te plakken, maar als ik mezelf íéts moet noemen, is het queer." Fernhout beschouwt zichzelf als "niet gay", maar "ook niet heteroseksueel. Misschien ben ik het wel allemaal."

De acteur zal zich naar eigen zeggen "doodvechten voor de transgemeenschap als dat nodig is", maar hoort zelf "nergens echt bij". Ook ziet hij zich als "een misfit". "Ik houd van het mysterie, van dingen die ongezegd blijven. Daarom voelde ik me ook zo thuis in de RoXY", zegt hij over de Amsterdamse nachtclub. "Eigenlijk waren alle misfits die er in het dagelijks leven niet bij hoorden, daar de superster."

Fernhout, die in talloze Nederlandse films, series en theaterproducties speelde, vertelt daarnaast over de reden van zijn acteren. "Ik geloof dat iedere acteur een stiekeme reden heeft om te spelen. Dat gaat niet over succes of op een poster in een meisjeskamer willen hangen, hoewel dat heus ook leuk is", legt hij uit in het vrouwenblad. "Voor mij geldt: ik acteer om een normaal mens te lijken."