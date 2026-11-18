Jorien Renkema, Roelof de Vries en Klaas van Kruistum debuteren als dj's van de Top 2000 op Radio 2. Morad El Ouakili, die doorgaans tussen 20.00 en 22.00 met zijn programma te horen is op Radio 2, sluit de Top 2000 dit jaar af. Hij heeft het tijdslot van 22.00 tot 00.00 uur toebedeeld gekregen.

Hoewel behoorlijk gewisseld is in de tijdsblokken voor de dj's, keren veel bekende namen terug. Tim Op het Broek, Tannaz Hajeby, Bart Arens, Daniel Lippens, Annemieke Schollaardt, Paul Rabbering, Ruud de Wild, Jeroen van Inkel en Emmely de Wilt zijn allemaal opnieuw te horen in de dagen tussen kerstavond en de jaarwisseling.

De zender maakte eerder al bekend dat de openingsshow op kerstavond om 23.00 uur verzorgd wordt door artiesten als Jett Rebel, Hannah Mae en Samuel Welten. Bart Arens zorgt voor de tiende en laatste keer voor een mash-up van nummers uit de lijst. Aansluitend start Op het Broek om middernacht de nummer 2000 in.