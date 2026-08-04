Rolf Sanchez heeft een nieuwe vriendin. "Ze heet Lorena", vertelde de 35-jarige zanger dinsdag in de ochtendshow van 100% NL met Wietze de Jager en Chris Bergström.

De Jager vroeg Sanchez tijdens de uitzending naar een Instagram-post waarop de zanger samen met een vrouw in de sportschool te zien is. "Dat is mijn vriendin", antwoordde Sanchez. Volgens de zanger zijn de twee al even samen en heeft hij veel moeite moeten doen om haar hart te veroveren. "Ze heeft me een halfjaar genegeerd, of zo."

Volgens Sanchez hebben de twee elkaar ontmoet via zijn beste vriend. "Hij ging heel goed om met haar zus en zodoende heeft hij ons aan elkaar gekoppeld."