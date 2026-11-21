Ronald Giphart heeft zaterdag voor de eerste keer Het Groot Dictee der Nederlandse Taal gepresenteerd. De 60-jarige schrijver en presentator van onder meer het NPO Radio 1-programma De Taalstaat zei na afloop nu al uit te kijken naar volgend jaar.

Tijdens Het Groot Dictee der Nederlandse Taal moesten vijftien luisteraars van het programma Taalstaat en vijftien prominenten zo min mogelijk fouten maken in de spelling van zinnen die werden voorgelezen. De tekst van het dictee was geschreven door taalkundige en cabaretier Wim Daniëls. Hij zat ook in de jury, samen met Vibeke Roeper en de hoofdredacteur van De Dikke van Dale, Ton den Boon.

Tijdens de show was er muziek van Spinvis. Bij de prominenten maakte culinair journalist Joël Broekaert de minste fouten, dertien, samen met staatssecretaris van Onderwijs Judith Tielen. De Rotterdamse docent Alain Balistreri won Het Groot Dictee der Nederlandse Taal met slechts zeven fouten. De luisteraars maakten gemiddeld zeventien fouten, de prominenten gingen gemiddeld 23 keer in de fout.

Andere prominenten waren presentatoren Natasja Gibbs, Jos de Groot, Dieuwke Teertstra en Jörgen Tjon A Fong. Ook meerdere schrijvers en columnisten deden mee als prominent, zoals Jerry Goossens, Annet Schaap en Babah Tarawally. Daarnaast probeerden artiesten Bertolf en Aafke Romeijn en cabaretier Andries Tunru zo min mogelijk fouten te maken.