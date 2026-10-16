Ronnie Flex en ADF Samski pakken eerste plaats in singleslijst

Ronnie Flex mag deze week weer eens een nummer-1-notering aan zijn muzikale cv toevoegen. Schijn je licht op mij, een samenwerking met ADF Samski, is vrijdag vanuit het niets binnengekomen op de toppositie van de Nederlandse hitlijst. Dat meldt samensteller GfK.

Door het succes van Schijn je licht op mij zakt de nummer 1 van vorige week, 100 Tranen van Qlas, Antoon & Boef, na drie weken een plaatsje naar beneden. Opvallende binnenkomer in de top 10 van de singleslijst is Taylor Swift. Haar Patient Zero stijgt van 24 naar 3. Ook Jamie Miller maakt met Babydoll een opvallende sprong. De Welshe singer-songwriter staat op 9, waar dat vorige week nog 37 was.

Mula en IliassOpDeBeat zijn na Flex en Samski de hoogste nieuwe binnenkomers in de lijst. Meten & Wegen is terug te vinden op 23. De track komt van Mula's nieuwe studioplaat DOMUS, die hij vorige week lanceerde. Van datzelfde album is HVB van Mula feat. Lijpe van 36 naar 42 gezakt. Ik kijk soms naar jou, een track van Mula uit 2023, is terug in de lijst.

De nieuwe single van Racoon, Dicht Bij Het Vuur, heeft deze week voorzichtig de Single Top 100 betreden. Het nummer, dat is uitgebracht in aanloop naar het 30-jarig jubileum van de Zeeuwse band, staat op plek 95.

Single Top 100 week 42

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) Ronnie Flex & ADF Samski - Schijn Je Licht Op Mij

2. (1) Qlas, Antoon & Boef - 100 Tranen

3. (24) Taylor Swift - Patient Zero

4. (2) Suzan & Freek - Pijnstiller

5. (3) Issah - BADDIES IN BELGICA

6. (5) DJ Goja - Mi Chico

7. (4) SIENNA SPIRO - Great Expectation

8. (6) Milolaathetlukken - Alleen Jij

9. (37) Jamie Miller - Babydoll

10. (8) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten