Roodbeen en Kijk in de Vegte klaar voor ochtendshow op Radio 10

Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vegte beginnen maandagochtend aan hun nieuwe radioavontuur op Radio 10. "Ik denk al drie weken: laten we nou maar gewoon beginnen", lacht Kijk in de Vegte in gesprek met het ANP. "Ja", beaamt Roodbeen. "De hele vakantie denk ik bij elk leuk liedje of nieuwsitem: daar moeten we wat mee in de show, maar die hadden we op dat moment niet. Dus het is nu echt tijd."

Eind juli namen de mannen afscheid van NPO Radio 2, waar zij acht jaar lang de ochtendshow hadden gemaakt. Maandag beginnen ze een uur eerder en gaan ze een uur langer door met Radio 10 Staat Op!. Er zijn jingles gemaakt, nieuwe items bedacht en er is nagedacht over hoe ze vertrouwde onderdelen in een nieuw jasje zouden steken. "Het voelt vertrouwd en fris tegelijk", zegt Roodbeen. "Precies wat we hoopten: dat je er met frisse energie weer een poos tegenaan kan", zegt Kijk in de Vegte.

Met hun overstap hebben de twee de publieke omroep verruild voor een commerciële zender, maar daar is vooralsnog weinig van te merken, zeggen de dj's. "Als je bakker bent, dan wil je ook het beste brood bakken en dat werkt voor ons ook zo: wij willen gewoon het allerleukste programma maken voor de luisteraar. En of je dat dan bij Radio 2 doet of hier: de liefde voor radio is hetzelfde", zegt Roodbeen. Ook in de keuze voor de muziek voelt hij "geen beperking", zegt hij. "Ik heb samen met mijn collega Hugo de lijst voor maandag al gemaakt. Dat wordt gewoon net zo lekker als je van ons gewend bent."

Comfortabel

Met Jan-Willem Start Op op NPO Radio 2 maakten de twee jarenlang een programma op een van de best beluisterde zenders van Nederland. "Wat dat betreft komen we uit een heel comfortabele positie", zegt Roodbeen. "En nu is het weer bouwen. Maar het idee dat we de luisteraars weer voor ons moeten winnen, geeft ook veel energie, nieuwe mogelijkheden."

Het is dan ook geen doel op zich om zo snel mogelijk weer de grootste in de ochtend te worden, zegt Roodbeen. "En dat zeg ik omdat ik denk dat het gewoon begint met iedere dag het beste programma te maken. En dan morgen een nog beter programma te maken. En dan is het meer een gevolg van een doel. Zo is het de afgelopen jaren ook gegaan. Je gaat geen radio maken om de radioring te winnen en toch is ons dat twee keer gegund", zegt hij. Kijk in de Vegte: "Nou ja, het zou natuurlijk wel leuk zijn als we het weer voor elkaar krijgen".