Rosalía steunt slachtoffers Spaanse treinramp op Innovator Awards

De Spaanse zangeres Rosalía heeft tijdens de uitreiking van de Innovator Awards in New York haar medeleven betuigd met de slachtoffers van de treinramp in haar land. Ze deed dat toen ze de prijs voor Muziekvernieuwer van het jaar in ontvangst nam.

"Ik betuig mijn medeleven aan alle mensen die getroffen zijn door het ongeluk dat onlangs in mijn land heeft plaatsgevonden", zei ze volgens muziekmagazine Billboard in het Spaans tegen de aanwezigen. "Er was een treinongeluk en er zijn veel slachtoffers gevallen. En ik wil graag al mijn liefde en steun betuigen aan iedereen die hierdoor getroffen is."

Woensdag botste op het traject Madrid-Sevilla een hogesnelheidstrein op een stilstaande trein. Er kwamen volgens de laatste berichten 74 mensen om het leven en vele passagiers raakten gewond.