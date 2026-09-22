Roxeanne Hazes schrikt van dalende acceptatie homoseksualiteit

Roxeanne Hazes maakt zich zorgen over de afgenomen acceptatie van homoseksualiteit. De 33-jarige zangeres zegt op Instagram dat berichten daarover haar "echt raken" en roept ouders op met hun kinderen te blijven praten over onder meer liefde, respect en verschillen.

"Dat gisteren naar buiten kwam dat de acceptatie van homoseksualiteit zo diep is gedaald, raakt me echt. Ik schrik ervan en word er oprecht verdrietig van", schrijft Hazes. Vooral de situatie onder jongeren baart haar zorgen. Ze wijst daarbij op "pestgedrag, uitsluiting en zelfs dreigingen richting mensen uit de queer community".

Hazes roept ouders op het onderwerp ook te bespreken als het voor hen als een "ver-van-mijn-bed-show" voelt. "Leer ze niet alleen dat iedereen zichzelf mag zijn, maar ook dat ze daar actief aan kunnen bijdragen."

De zangeres sluit haar bericht af met een boodschap aan jongeren die zich niet geaccepteerd voelen. "Bij mij ben je ALTIJD welkom."