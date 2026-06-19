Roxeanne Hazes verschijnt als Dolly Parton in Stars on Stage

Roxeanne Hazes kruipt vrijdagavond in de huid van "niemand minder dan The queen, Dolly Parton" voor het televisieprogramma Stars on Stage. Dat maakt de 33-jarige zangeres bekend op Instagram. Ze deelt foto's van de repetities en van zichzelf verkleed als de 80-jarige Amerikaanse countryzangeres.

In het bijschrift vertelt ze dat "Dolly voor mij echt een heldin is, die heel goed 'naïef' kan spelen, maar ondertussen misschien wel een van de slimste en gewiekste artiesten ooit is". Ook schrijft ze dat ze voor haar optreden danslessen kreeg van Jan Kooijman en dat ze "speciaal voor deze rol de tattoos op haar armen heeft weggewerkt. Dit is echt één van mijn favoriete afleveringen en ik hoop dat jullie er vanavond net zo van genieten als ik tijdens het maken ervan", besluit Roxeanne.

In Stars on Stage gaan verschillende bekende Nederlanders de uitdaging aan om te worden opgeleid tot musicalster. Zij proberen indruk te maken op het publiek en een vakjury. Dit seizoen doen naast Roxeanne onder meer Sosha Duysker, Hans Klok en Barry Paf mee.