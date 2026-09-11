Mama I Made It van Roxy Dekker is flink gestegen in de Album Top 100 nadat haar aankomende show in de Johan Cruijff ArenA woensdag binnen enkele minuten uitverkocht. Het album steeg van de 23e naar de 2e plaats, meldt samensteller GfK. Daarnaast staat Dekker op de derde plaats met het album Superstar.

Singer-songwriter ADÉLA weerhoudt Dekker ervan om de eerste plaats te veroveren. De Slowaakse zangeres komt met haar album PRIMA binnen bovenaan de hitlijst. Op het album staan onder meer de nummers KGB, Ain't in LA en Nicole Kidman.

De heruitgave van B'Day van Beyoncé komt binnen op de 17e plaats. B'Day was het tweede studioalbum van de zangeres en kwam oorspronkelijk twintig jaar geleden uit op haar verjaardag. Op de jubileumeditie van het album staat ook het nummer Morning Dew (Donk), dat uitkwam in juli.

Album Top 100 week 37

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (-) ADÉLA - PRIMA

2. (23) Roxy Dekker - Mama I Made It

3. (2) Roxy Dekker - SUPERSTAR

4. (4) SIENNA SPIRO - Visitor

5. (3) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love

6. (7) Lil Kleine - F*CK KLEINE

7. (10) Ariana Grande - petal

8. (1) Alex Warren - Wildchild

9. (8) Michael Jackson - Thriller

10. (9) Olivia Dean - The Art of Loving