Roxy Dekker voelt zich ondanks succes geen superster

Roxy Dekker komt vrijdag met haar nieuwe album SUPERSTAR, maar een echte superster voelt ze zich niet. "Ik vind het gewoon leuk klinken. Het is eigenlijk een beetje een geintje", zegt de zangeres in een interview met het ANP over de albumtitel. Het is de tweede plaat van de 21-jarige artiest.

Ondanks de bekendheid staat Dekker met beide benen op de grond. "Ik krijg vaker de vraag of het lastig is om bij mezelf te blijven ondanks alle aandacht, maar ik zie dat gewoon helemaal niet zo. Ik ben gewoon wie ik ben", verzekert ze. "Alle aandacht is een teken dat het heel goed gaat. En daar ben ik alleen maar blij mee."

In de eerste single van het album, die al uit is en ook SUPERSTAR heet, zingt Dekker over de mensen die er altijd voor haar zijn geweest. Ook die helpen haar het hoofd koel te houden. "Het gaat om de mensen die niet bij je zijn door je succes, maar omdat ze jou leuk vinden om wie jij bent als persoon."

Geen rode lijn

De Amsterdamse ziet de boodschap van SUPERSTAR echter niet als rode lijn van het gelijknamige album. "Ik heb vooral heel veel verschillende soorten nummers gemaakt, omdat ik wat verschillende kanten van mezelf wil laten horen", verklaart ze. "Ik heb bijvoorbeeld vier nummers op het album die wat rustiger zijn. En dat is natuurlijk iets wat mensen niet per se van mij gewend zijn. Dus dat is even spannend, even nieuw." De keuze komt ook door het publiek. "Mensen vinden het ook lekker om dat keihard mee te schreeuwen."

"Ik denk dat het goed is om een combinatie te hebben van dingen die mensen wel van je gewend zijn en wat nieuwe dingen", vervolgt Dekker. Uiteindelijk hoopt ze daardoor meerdere kanten op te kunnen. "Nu heb ik ook gewoon inspiratie gehaald uit wat ik zelf vet vind. Ik luister bijvoorbeeld graag naar r&b, dus ik hoop dat mensen ook daar invloeden van terughoren."

Ziggo Dome

Dekker werd na haar debuutalbum Mama I Made It bekroond met onder meer een Edison, 3FM Award en Top 40 Award. "Alle successen van Mama I Made It zijn natuurlijk fantastisch. Maar het is ook niet vanzelfsprekend dat dat altijd zo is." Het succes legt daarom naar eigen zeggen voor Dekker geen druk op het nieuwe album: "Ik zie dat echt als twee hele losse dingen."

Begin september staat de zangeres als eerste vrouwelijke Nederlandse soloartiest met een reeks van vier uitverkochte shows in de Ziggo Dome. "Dat de nieuwe nummers en de show zo bij elkaar vallen, komt perfect uit. Ik vind het alleen maar leuk om nieuwe dingen te kunnen spelen en dat in zo'n grote zaal."