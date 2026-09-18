Roxy Dekker weer bovenaan in Album Top 100

Roxy Dekker heeft na twee weken de koppositie in de Album Top 100 heroverd. Haar nieuwe plaat SUPERSTAR klimt twee plekken en staat nu voor de tweede week bovenaan, meldt samensteller GfK.
De 21-jarige Dekker krijgt concurrentie van de een jaar jongere Britse zangeres SIENNA SPIRO, die met haar plaat Visitor naar 2 stijgt. Ook de nummer 3 is een vrouw uit dezelfde generatie: de 23-jarige Olivia Rodrigo completeert de top 3 met you seem pretty sad for a girl so in love.
De koploper van vorige week, PRIMA van zangeres ADÉLA, maakt nu een flinke duikeling. De 22-jarige zangeres is deze week terug te vinden op 24.
Album Top 100 week 38
(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Album Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)
1. (3) Roxy Dekker - SUPERSTAR
2. (4) SIENNA SPIRO - Visitor
3. (5) Olivia Rodrigo - you seem pretty sad for a girl so in love
4. (6) Lil Kleine - F*CK KLEINE
5. (9) Michael Jackson - Thriller
6. (10) Olivia Dean - The Art of Loving
7. (12) Fleetwood Mac - Rumours
8. (11) New Wave - New Wave
9. (16) Alex Warren - You'll Be Alright, Kid
10. (14) Lil Kleine - Alleen