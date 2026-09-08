Het televisieprogramma Het Zesde Zintuig keert na jaren terug op televisie. RTL blaast de show, die bij de zender te zien was tussen 2008 en 2013, nieuw leven in. Daarvoor was een voorloper bij de KRO te zien.

RTL plaatste dinsdag een oproep voor kandidaten op sociale media. "Het programma komt terug en wij zoeken paragnosten, mediums, maar ook gewoon iedereen die denkt dat hij echt een fantastische intuïtie heeft. Dat hij meer voelt dan een ander", aldus presentator Beau van Erven Dorens in het filmpje.

Van Erven Dorens presenteerde ook de eerste drie seizoenen van Het Zesde Zintuig bij RTL. Later namen Robert ten Brink en Lieke van Lexmond de presentatie over. Het programma moet in 2027 weer op tv zijn.