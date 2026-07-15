RTL herdenkt Peter R. de Vries: zeer geliefde collega

RTL staat woensdag op sociale media stil bij het overlijden van Peter R. de Vries. "Inmiddels is het vijf jaar geleden dat Peter R. de Vries overleed nadat hij werd neergeschoten in Amsterdam", schrijft RTL. Het mediabedrijf noemt De Vries "een zeer geliefde collega" die zich "met enorme toewijding vastbeet in vele misdaadzaken".

Volgens RTL gaf De Vries slachtoffers hoop door "onrecht onvermoeibaar aan de kaak te stellen". "Niet alleen als misdaadjournalist was hij bijzonder, maar ook als familieman en vriend. Hoe druk hij ook was, Peter stond voor anderen klaar", aldus het bericht. "Zijn moed, betrokkenheid en onverzettelijkheid zijn een blijvende inspiratie."

De Vries werd op 6 juli 2021 van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam nadat hij een uitzending van RTL Boulevard had bijgewoond. De misdaadjournalist overleed negen dagen later op 64-jarige leeftijd.