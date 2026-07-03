RTL last een pauze in voor Married at First Sight. Na berichtgeving van RTL Boulevard bevestigt de zender aan het ANP dat de zoektocht naar kandidaten voor een nieuw seizoen nog niet is begonnen.

"De uitzendperiode van het nieuwe seizoen van Married at First Sight Nederland is nog niet definitief bepaald. Daarom is de zoektocht naar nieuwe kandidaten nog niet gestart", laat RTL weten. Volgens de zender is het voor het programma belangrijk dat de periode tussen de casting, de opnames en de uitzending zo kort mogelijk is.

RTL benadrukt dat het programma terugkeert. "RTL, Videoland en Married at First Sight Nederland vormen nog altijd een succesvolle match, dus kijkers kunnen sowieso een vervolg verwachten."

Volgens RTL staat de pauze los van de ophef rond de Britse versie van het programma. Daar wordt onderzoek gedaan nadat meerdere deelneemsters aangifte hadden gedaan van seksueel geweld rond de opnames. "Die twee producties staan voor ons volledig los van elkaar. Verschillende zenders en productiemaatschappijen", aldus RTL.