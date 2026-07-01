Ruim 1,9 miljoen mensen hebben de verloren WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Marokko gezien. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Nederland en Marokko troffen elkaar in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd). Het duel werd via strafschoppen beslist. De wedstrijd was ondanks het nachtelijke tijdstip het best bekeken programma van de dag.

Ook het WK-duel tussen Noorwegen en Ivoorkust deed het goed. Daar keken ruim 1 miljoen mensen naar. De wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden wist een half miljoen kijkers te boeien.