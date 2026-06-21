Ruim 4,6 miljoen mensen zagen Oranje winnen van Zweden

De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Zweden is zaterdagavond in Nederland door ruim 4,6 miljoen mensen bekeken, blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De kijkers zagen hoe Oranje met 5-1 won.

Naar de aansluitende wedstrijd tussen Duitsland en Ivoorkust keken ruim 1,5 miljoen mensen. De eerste groepswedstrijd van Nederland tegen Japan werd vorig weekend door ruim 4,2 miljoen mensen bekeken.

In de voorlopige kijkcijfers is uitgesteld kijken nog niet meegenomen. Ook mensen die de wedstrijd buitenshuis volgden, bijvoorbeeld in cafés of op pleinen, zijn niet in de cijfers verwerkt.