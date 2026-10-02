De boeken van schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse zijn een dag na haar overlijden flink meer verkocht. De 240 bij Libris aangesloten boekhandels verkochten er donderdag anderhalf keer zoveel als in heel september bij elkaar opgeteld, meldt een woordvoerder, die geen specifieke aantallen deelt.

Haar columnbundel In het kort is het best verkocht en dus niet haar beroemde Taal is zeg maar echt mijn ding of de boeken waarin een cavia een hoofdrol speelt. Dat kan volgens de woordvoerder te maken hebben met de populariteit van haar stukjes in de Volkskrant of simpelweg omdat deze boeken het meest voorradig waren.

Voor haar debuutwerk Taal is zeg maar mijn ding uit 2009 ontving Cornelisse na 4,5 jaar een Platina boek voor meer dan 500.000 verkochte exemplaren. De verkopen stegen daarna door tot circa 700.000.

Cornelisse stierf woensdag op 50-jarige leeftijd in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam aan de gevolgen van kanker. Ze is de komende weken nog wel te zien op televisie als jurylid bij De slimste mens.