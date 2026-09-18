Rusland noemt prijswinnende filmmaker 'buitenlandse agent'

De onderscheiden Russische filmmaker Andrey Zvyagintsev is in zijn thuisland bestempeld tot 'buitenlandse agent', heeft staatspersbureau TASS gemeld. De filmmaker heeft regelmatig kritiek geuit op de Russische oorlog in Oekraïne.

Zvyagintsev won eerder dit jaar op het filmfestival in Cannes nog een belangrijke prijs met Minotaur. Die film speelt zich af tijdens de eerste dagen van de Russische invasie van Oekraïne in 2022. Frankrijk heeft Minotaur geselecteerd voor de categorie beste internationale film bij de Oscars.

Het predikaat buitenlandse agent wordt door het Kremlin gebruikt om critici te onderdrukken.