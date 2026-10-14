Russell Brand voelt zich zowel "bezorgd" als "hoopvol" over de misbruikzaak tegen hem. Dat zei de acteur en komiek toen hij woensdag aankwam bij de rechtbank in Londen.

"Ik voel me vandaag gezegend. Ik ben natuurlijk bezorgd maar hoopvol dat dit proces een goede uitkomst oplevert voor alle betrokkenen. Daar bid ik voor", stelde Brand volgens Britse media.

De 51-jarige presentator en acteur wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. In deze zaak staat hij onder meer terecht voor meerdere gevallen van verkrachting. Brand heeft alle aantijgingen ontkend.

Eerder deze week begon de rechtszaak met de selectie van de juryleden. Woensdag volgen de openingspleidooien.