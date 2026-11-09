Russell Brand is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10,5 jaar. De Britse acteur en komiek werd vorige week schuldig bevonden aan een verkrachting en drie gevallen van aanranding. Sindsdien zat hij al vast. De rechter had Brand al gewaarschuwd dat hij rekening moest houden met een aanzienlijke gevangenisstraf.

Brand werd schuldig bevonden aan de verkrachting van een vrouw in 2009. Daarnaast werd hij schuldig bevonden aan het aanranden van een vrouw in 2004, toen hij een vrouw bij haar borsten greep. Ook is hij schuldig aan het aanranden van een vrouw in een radiostudio en een derde incident uit 2009 waarbij hij ongevraagd zijn hoofd in het kruis van een vrouw legde.

De behandeling van de rechtszaak tegen Brand nam meerdere weken in beslag. De zaak ging in totaal over zeven aanklachten. Brand, die alle aanklachten tegen hem ontkende, kwam zelf ook aan het woord. Uiteindelijk werd hij vrijgesproken van twee verkrachtingen en een poging tot aanranding.

Nieuwe meldingen

De 51-jarige Brand werd bekend als stand-upcomedian en presentator van programma's op radio en televisie. Ook speelde hij in films als Forgetting Sarah Marshall (2008) en Get Him to the Greek (2010). Hij was tussen 2010 en 2012 getrouwd met de Amerikaanse popster Katy Perry. De afgelopen jaren is hij vooral actief als podcastmaker. Sinds 2017 is hij getrouwd met zijn vrouw Laura, met wie hij drie kinderen heeft.

Er loopt nog een onderzoek naar twee andere vermeende verkrachtingen. De politie stelde vorige week dat ze "niet verbaasd" zou zijn als er nog nieuwe meldingen zouden komen.